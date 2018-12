Frauenpower, die restlos begeistert

Es ist sensationell. Die letzte Tuesday Night 2018 in der Alten Wollfabrik, und die Musiker geben im komplett ausverkauften Kulturtempel noch mal alles. Dabei ist das Christmas Special zu einer gigantischen Weihnachtsparty geraten. Mehr Begeisterung geht kaum.

Ein höllisch gutes Trio aus News-Stammsängerin Kolinda und den beiden Gastsängerinnen Stefanie Nerpel und Susanne Czech haben das bewirkt. Die drei zündeten mit ihren Stimmen ein glitzerndes Brillantfeuerwerk. Die Drei überboten sich laufend und trieben eine ständig größer werdende Begeisterungswelle vor sich her.

Mal den Moderator gespielt

Aus der Reihe fiel dieses Konzert aber auch, weil Frontmann Dominik Steegmüller fehlte. Die Folgen waren weitreichend. Musste doch jeder Musiker mindestens einmal auf die Bühne und den Moderator spielen. Für Pianist Ralph Goedecke und die Frau an den Percussions, Angela Frontera, nicht wirklich ein Problem. Auch Gastgitarrist Christoph Melzer absolvierte das souverän. Nur Marcel Millot (Schlagzeug) und Sascha Neuhardt (Bass) erschien die Rolle zumindest etwas ungewohnt. Was sie für das Publikum nur noch sympathischer zu machen schien.

Die kurzen Auftritte wurden jedenfalls fast wie kleine musikalische Soli bejubelt. Es sind Momente wie diese, die den Eindruck vermitteln, dass die Tuesday Night eine Art Raum- und Zeitkapsel ist. Wer sie betritt, lässt alles draußen und drinnen ist nur Musik, die ohne Umwege in Herz geht. Nummer-eins-Hits aus vier Jahrzehnten, wie „Black Velvet“, „Let’s dance“, „Hello“, „In the air tonight“, „It’s a man’s world“ oder „Kiss on my list“ und „Message in a bottle“ schienen den Musikgeschmack der Gäste perfekt zu treffen. Gesungen von diesen drei Powerfrauen, wäre beinah jeder Song zu musikalischem Gold geworden. Und dafür wurde dieses Sängerinnentrio auch begeistert gefeiert.

Es war ein musikalischer Jahresabschluss wie aus dem Bilderbuch. Viel mehr Musik, gute Laune und Glück geht nicht ins Herz. ske

