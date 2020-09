Frauenpower zum Auftakt

Sechs Künstlerinnen gestalten das erste Wochenende des Schwetzinger Mozartfestes.

Den Auftakt zur Eröffnung am Samstag, 26. September, machen die vier Damen des „Quatuor Akilone“. Aus Paris direkt in den Jagdsaal fliegen sie ein und präsentieren das hochintellektuelle, emotionale, einzige Streichquartett Maurice Ravels’ eingerahmt von Mozarts „Preußischem“ und Beethovens Streichquartett Nr.14 in cis-Moll.

Tastengenuss im Doppelpack verkörpern die georgischen Zwillinge Ani und Nia Sulkhanishvili. Sie spielen seit ihrem 13. Lebensjahr vierhändig Klavier und dies so perfekt aufeinander abgestimmt, dass ihr Spiel aus einem Körper und Geist zu fließen scheint.

Ihren Parcours mit zwanzig Fingern über die Tasten kann man am Sonntag, 27. September, wegen der großen Nachfrage gleich zweimal erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Für das Zusatzkonzert um 16 Uhr gibt es sogar noch ein paar Karten. zg

