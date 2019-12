Freddy und der Professor

Freddy Wonder (l.) und seine Combo in voller Aktion. © Funck

Das richtige Gespür, welcher Song zu welcher Zeit am besten passt, gepaart mit einem nahezu unerschöpflichen Repertoire – das sind die Stärken der Freddy Wonder Combo! In über 30 Jahren auf der Bühne hat sich die Band Kultstatus erspielt. Für einige Musiker wie Grönemeyer-Gitarrist Stephan Zobeley und DePhazz-Sängerin Pat Appleton war die Freddy Wonder Combo das Sprungbrett für ihre Karriere.

Stilsicher bedient die Freddy Wonder Combo fast alle Epochen der Rockgeschichte: Da mischt sich 1960er Beat mit aktuellen Charts, Highlights der 70er und 80er mit Evergreens und Jazzstandards, alles individuell von charismatischen Persönlichkeiten interpretiert.

Bei Musik Plus Extra am Donnerstag, 26. Dezember, ab 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Wollfabrik treffen sie auf Manfred Maser alias Prof. Dr. Alfons Netwohr, der als Texter und Sprecher des Odenwälder Shantychors im letzten Vierteljahrhundert einen umfassenden Fundus komischer Legenden erschaffen hat und über eine ausgewiesene Expertise für höheren Blödsinn verfügt.

Masers Alter Ego spekuliert auf der Bühne ohne Shantychor, dafür aber mit dem ein oder anderen Gesangsstück, über Wahrheit als gerne gepachtetes Sumpfgebiet oder über geistige Paralleluniversen in der Nachbarschaft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019