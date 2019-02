Frei und verantwortlich lernen

Es war ja eigentlich schon Wochenende – aber in der Schwetzinger Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule war davon nichts zu spüren. Im Gegenteil, die Schule glich am Samstag einem wuseligen Ameisenhaufen. Es war Tag der offenen Tür und viele Kinder und Eltern strömten ins Haus, um sich einen Eindruck zu verschaffen.

Es sind nur noch ein paar Monate, bis zum Schulstart nach den Sommerferien, und die Gedanken zur Schulwahl treibt Grundschüler und deren Eltern sichtlich um. Welche Schule die richtige ist, so Kristina Martinez, sei nicht ganz leicht zu beantworten. Und auch wenn sie noch unentschieden ist, auf welche Schule ihr Kind komme, so schienen sie die Ausführungen des Schulleiters Florian Nohl zum Konzept der Schule doch zu beeindrucken: „Die Schule gibt die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft.“

Gemeint ist damit das magische Dreieck aus Freiheit, Verantwortung und Selbstständigkeit, das Nohl nach der musikalischen Begrüßung durch die Musik-AG als eine Art Leitstern der Schule präsentierte. Die Gesellschaft sei im Umbruch. Gerade in beruflicher Hinsicht wirke dieser Umbruch als bestimmendes Momentum. Und dies bedeutet in den Augen Nohls, dass sich auch Schule ändern müsse.

Die Herausforderungen annehmen

Stoff vorsetzen, messen und aussortieren – das führe nicht mehr zum Ziel. In der Gemeinschaftsschule sollen die jungen Leute Souveränität erreichen. Den Schüler in die Lage versetzen sich eigenständig und selbstverantwortlich den sich immer schneller ändernden Herausforderungen zu stellen, damit er nie zum Objekt der Veränderung werde, sondern stets gestaltendes Subjekt.

Ansprüche, die sich im Schulalltag niederschlagen. So suchen sich die Schimper-Schüler in der Lernzeit ihre Aufgaben selbst und bearbeiten sie eigenständig. Die Schüler hätten hier also einige Freiheiten. Auf der anderen Seite würde ihnen schnell klar, dass die Freiheit mit Verantwortung einhergehe. Und genau das nehmen die Schüler der Gemeinschaftsschule mehr als alles andere mit ins Leben.

Es waren Worte des Schulleiters, die Schüler und Lehrer für die Besucher mit Leben erfüllten. Von Schulsanitätern und dem Schulparlament bis zum Projektunterricht, verschiedenen Profilfächern und der Lernzeit gab es viel neues Schulleben zu entdecken. Für den zehnjährigen Lukas war übrigens der Neubau das spannendste hier. Jeden Tag die Arbeiten zu sehen, müsse cool sein.

Eine Sicht, die so nicht alle teilten. Aber den meisten Eltern scheint die Baustelle nicht wirklich viel auszumachen. Es sei ja bald geschafft, so Rocco Rau. „Und dann steht den Schülern ein topmodernes Schulhaus zur Verfügung.“ Seine zehn-jährige Tochter Lilly sieht er hier jedenfalls gut aufgehoben. Konzept und Atmosphäre an der Schule haben ihn bereits überzeugt. Und es ist eine Entscheidung, die Lilly sichtlich freut. Sie zwar auch etwas nervös, aber die Freude auf das Neue hier überwiegt jetzt eindeutig. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.02.2019