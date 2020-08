Freie Plätze für Ausflug

Der Jahresausflug der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) findet unter Beachtung der geltenden Corona- Regeln statt: Vom 4. bis 6. September geht es nach Regensburg und ins Altmühltal, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Fahrt sind noch zehn Plätze frei.

Die SFW bieten nicht nur eine Stadtrundfahrt in Regensburg, sondern auch die Besichtigung des Hundertwasserturmes und der Kuchlbauer Brauerei in Abensberg. Eine Schifffahrt zum Donaudurchbruch und Kloster Weltenburg ist geplant, ebenso die Besichtigung der Befreiungshalle in Kelheim.

Die Fahrt in dem Luxusreisebus sowie die zwei Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel „Held“ in Regensburg mit Halbpension kosten 230 Euro pro Person im Doppelzimmer und 250 Euro pro Person im Einzelzimmer. Die Nutzung des Wohlfühlbereiches im Hotel mit Pool, Dampfbad, Sauna und Fitnessraum ist ebenso enthalten wie die Eintritte und Rundfahrten.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind bei der Vorsitzenden Elfriede Fackel-Kretz-Keller, Invalidengasse 8 in Schwetzingen, Telefon 06202/1 02 48 oder 0151/20 72 39 93 möglich. Die Reiseplätze werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt. cp

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020