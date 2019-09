Freie Plätze in der Früherziehung

Region.Das neue Schuljahr in der Musikschule beginnt im Oktober und es sind noch Plätze frei in den Fächern: Klarinette, Saxofon, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Bratsche, Violine und Violoncello, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch in der musikalischen Früherziehung können Eltern ihre Kinder anmelden. Folgende Gruppen stehen zur Auswahl: in der Musikschule Schwetzingen die Eltern-Kind-Gruppe ab sechs bis 18 Monate (dienstags, 10 Uhr) sowie im Schwetzinger Kindergarten „Arche Noah“ (mittwochs, 14 und 15 Uhr) und im Schwetzinger Kindergarten „Spatzennest“ (donnerstags, 11 Uhr). Die musikalische Früherziehung wird zudem im Eppelheimer Kindergarten „Villa Kunterbunt“ (donnerstags, 8.45 und 9.45 Uhr), im Eppelheimer Kindergarten „St. Luitgard“ (freitags, 8.45, 9.50, 10.55 Uhr) sowie im Eppelheimer Fröbel-Kindergarten (dienstags, 14 Uhr) und außerdem im Ketscher Kindergarten „St. Bernhard“ (dienstags, 9, 10, 11 Uhr) angeboten. zg

