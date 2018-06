Anzeige

Für die Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten bietet das Generationenbüro der Stadt in Kooperation mit der Betreuungsbehörde des Landratsamtes eine Beglaubigungssprechstunde an. Die nächste Gelegenheit für Schwetzinger, ihre Vorsorgevollmacht beglaubigen zu lassen, ist am Montag, 25. Juni. Zu beachten ist, dass die Vollmacht hierfür nicht unterschrieben sein darf.

Die Unterschrift wird erst im Beisein des Beamten geleistet und dadurch amtlich bestätigt. Eine verbindliche Anmeldung im Generationenbüro, Schlossplatz 4, Telefon 06202/87-492/-493 ist erforderlich.

Für die Beglaubigung durch den Beamten des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises fällt eine Gebühr in Höhe von 10 Euro an. Ausweisdokumente müssen mitgebracht werden. Vordrucke und Broschüren rund um das Thema Vorsorge und Patientenverfügung sind teilweise kostenlos im Generationenbüro erhältlich. Das Generationenbüro ist Montag, Dienstag, Donnerstag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 bis 18 Uhr, geöffnet. zg