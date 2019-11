Freihandel im Fokus

„Freihandel versus Zollpolitik – Friedrich List und die Idee des gemeinsamen Marktes“, ist der Titel einer Veranstaltung am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, in der Volkshochschule (Mannheimer Straße 29). Je freier und globaler der Handel, desto wohlhabender werden die beteiligten Staaten. Aber der globale Freihandel gerät zunehmend in die Defensive.

Friedrich List, einer der bedeutendsten deutschen Wirtschaftstheoretiker des 19. Jahrhunderts, hat 1819 den „Allgemeinen Handels- und Gewerbeverein“ mit dem Ziel gegründet, die Vielzahl der innerdeutschen Zollgrenzen zu überwinden, um so einen größeren Binnenmarkt zu schaffen und wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen. Lists Aktualität liegt darin, dass er mit seinen wirtschaftspolitischen Überlegungen zukunftsweisende Antworten gegen Nationalismus, Abschottung und Protektionismus formulierte.

Akzeptanz stärken

Wie kann der Freihandel vor protektionistischen Tendenzen geschützt werden? Wie die Akzeptanz für den Freihandel wieder gestärkt werden? Und was können wir vom liberalen Vordenker List lernen? Über diese und weitere Fragen diskutieren auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, der VHS Schwetzingen und des Landesvereins Badische Heimat der BWL-Professor Matthias Fifka (Uni Erlangen-Nürnberg) und der Historiker Gunter Zimmermann. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei, um Anmeldung unter E-Mail service@freiheit.org oder Telefon 030/22 01 26 34 wird gebeten. zg

