Anzeige

Das Interesse der filmbegeisterten Schwetzinger am Film „Schwetzingen schreibt Geschichte“ von Michael „Meikel“ Fuchs, der am morgigen Mittwoch im Lutherhaus gezeigt wird, ist riesengroß, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters, der evangelischen Kirche.

Von den drei angekündigten Vorstellungsterminen um 15.30, um 18 Uhr und um 20.15 Uhr sind bereits zahlreiche Karten im Vorverkauf vergeben worden. Es gibt aber zu allen drei Terminen noch Karten an der Abendkasse im Foyer des Lutherhauses.

Unsere Zeitung verlost für jede Vorstellung 5 x 2 Tickets. Die schnellsten Anrufer, die heute um 11 Uhr die Nummer 06202/205-300 wählen und durchkommen, können sich Karten aussuchen – solange der Vorrat reicht. kaba/zg