Freikarten für „Faust“ gewinnen

Goethes „Faust“ gehört zu den Kassenschlagern im Theater am Puls in Schwetzingen. In der ersten Spielzeit im Vorjahr war das Stück mit Michael Hecht (l.) als Faust und Nikolas Weber (M.) als Mephisto permanent ausverkauft. Für die kommenden Vorstellungen gibt es noch Tickets. Diese Zeitung verlost für Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, 3 x 2 Freikarten. Einfach bis Donnerstag, 30. Januar, 12 Uhr eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Faust, senden. Die Gewinner werden ausgelost. Weitere Karten (10/14/18 Euro) können unter der Nummer 06202/9 26 99 96 reserviert werden. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020