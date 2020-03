Freikarten für Konzert

Der gemischte Chor Alive Vocals stimmt musikalisch auf den Frühling ein. Das Ensemble tritt am Samstag, 7. März, um 19 Uhr im Lutherhaus auf und bringt Pop, Filmmusik und Musicalmelodien mit. Die Sänger bestreiten ihr „Frühlingsstimmen“-Konzert nicht alleine. Das Jugendensemble der Constantia Walldorf „Sing & Dance“ und die „Flying Lips“ vom Seckenheimer Sängerbund stehen mit auf der Bühne.

Neben Vorverkaufsstellen in Schwetzingen bei der Buchhandlung Kieser und der Bücherinsel halten die Chorsänger Karten zu 10 oder 11 Euro bereit. Auch an der Abendkasse gibt’s noch Tickets für 12 Euro. Kulturpass-Inhaber haben die Möglichkeit, an dem Konzert teilzunehmen. Unsere Zeitung verlost zudem Freikarten. Wer bis Mittwoch, 4. März, 12 Uhr, eine E-Mail mit Betreff: Frühlingsstimmen an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, hat eine Gewinnchance. Die Karten müssen in der Redaktion abgeholt werden. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.03.2020