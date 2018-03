Anzeige

„Adam Schaf hat Angst“, das Musical von Georg Kreisler, wird heute, 20 Uhr, im Theater am Puls aufgeführt. Für diese Veranstaltung verlost diese Zeitung dreimal zwei Freikarten.

Adam Schaf, ein in die Jahre gekommener Mime, sitzt in seiner Garderobe und macht seinem Herz ungeschminkt Luft. Er rechnet mit der Welt, dem Theater und dem Lauf der Geschichte in gewohnter Kreisler-Manier, schön böse und humoristisch ab. Geschützt in seiner Garderobe auf seinen kleinen Auftritt wartend, kämpft er gegen „den Rest der Welt“.

Wer Tickets gewinnen möchte, schreibt bis heute, 12 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: TaP. Telefonnummer nicht vergessen. kaba