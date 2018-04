Anzeige

Besser hätte es nicht laufen können: Bei herrlichem Sonnenschein starteten die Spieler des Tennisclubs BW Schwetzingen (TCBW) in die neue Spielzeit. Die Plätze waren gut präpariert und Vorstand Manfred Hausen freute sich, dass so viele Mitglieder der Einladung gefolgt waren, wobei die „Breitensport-Gruppe“ wieder einmal den größten Teil der Aktiven stellte. Nach einem Glas Sekt und Fingerfood verteilten sich die Spielerinnen und Spieler auf den Plätzen zu den Doppeln. Die Partner wurden von Organisator Peter Träutlein nach jeder Runde neu zugelost, was den besonderen Reiz der Paarungen ausmachte.

Sieger waren bei den Männern Rüdiger Arndt und Martin Sterkel, bei den Damen Annette Arndt und Berta Krischan. Jetzt freuen sich die aktiven Kinder und Erwachsenen auf die beginnenden Medenspiele und die Feierstunde zum 90-jährigen Bestehen des Clubs, die am Samstag, 21. Juli, auf der Anlage mit einem abwechslungsreichen Programm stattfindet. zg