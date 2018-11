Freude mit Lichtertüten

Die Lichtertüten gehen ab Freitag in den Verkauf. © Schwerdt/SMS

Was gibt es Schöneres, als bei heimeligen Licht einen gemütlichen Abend zu verbringen? Und was, wenn die Lichterzierde schließlich für noch mehr Freude sorgt?

Das Stadtmarketing hat mit dieser Zeitung die Weihnachtsverlosung ausgelobt. Zum Preis von 1 Euro verkaufen Geschäfte 5350 Spargel-Jubiläumslichtertüten, die als Dekorationsobjekt und Los gleichzeitig fungieren und zur Teilnahme an der Weihnachtsverlosung berechtigen. Die Tüten schmückt das Logo, welches anlässlich des 350. Spargelanbaujahres kreiert wurde. Zu gewinnen gibt es Kurfürstenkarten und zahlreiche hochwertige Sachpreise im Gesamtwert von über 10 000 Euro. Die Gewinner werden ausgelost und in dieser Zeitung am Samstag, 22. Dezember, veröffentlicht.

Der Verkauf der Tüten startet am Freitag, 30. November, und damit pünktlich zur „Nacht der Lichter“. Die lädt im schön illuminierten Schwetzingen zum abendlichen Shopping ein. Viele Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und locken mit zahlreichen Aktionen in die Geschäfte. Übrigens: Die Läden sind an allen Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem kann an diesen Tagen in den Parkhäusern und auf dem Parkplatz Alter Messplatz kostenlos geparkt werden. kaba

