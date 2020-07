Freude über Probe, Fünfjähriges und Baby Ludwig

Nach mehr als drei Monaten Zwangspause hat der Musikverein-Stadtkapelle Schwetzingen endlich wieder mit den Proben begonnen. Das durch das Corona-bedingte Verbot, Musikproben und Instrumentenausbildung durchzuführen, hatte die Vereinsmitglieder hart getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mitte Februar bereiteten die Musiker intensiv ihr Frühjahrskonzert mit einer zusätzlichen Probe am Wochenende vor, das schließlich ausfiel. Auch die nicht musikalischen Vorbereitungen für das jährliche März-Konzert waren bereits so gut wie abgeschlossen, selbst der Kartenvorverkauf hatte schon begonnen, als wegen der Pandemie alles zum „Stillstand“ kam.

Um die Vereinsaktivitäten nicht ganz auf Eis legen zu müssen, zog der Vorstand, im Benehmen mit Dirigent Manuel Grund, eine Onlineprobe in Betracht, bei der die Musiker von zu Hause über eine Video-Konferenzschaltung unter dem Dirigat von Grund Musikstücke üben sollten. Diese Möglichkeit wurde zunächst mit einer kleinen Gruppe getestet. Das Ergebnis war enttäuschend und zeigte, dass die zum Teil großen Verzögerungen der Bild- und Tonübertragungen eine Onlineprobe unmöglich machten. Grund warf aber die Flinte nicht ins Korn. Anstatt der Proben schlug er vor, musikalische Fortbildungen online durchzuführen. Der Vorstand zeigte sich von der Idee begeistert. Es folgten mehrere Onlineveranstaltungen, bei denen Grund mit musikalischen Übungen und Quizfragen sowie Vorträgen nicht nur das musikalische Gehör und die musikalischen Grundkenntnisse schulte, sondern den Teilnehmern auch gute Laune und viel Freude bescherte.

Aber auch die Vorstandsmitglieder lagen während des Kontaktverbots nicht auf der faulen Haut und führten die monatlichen Sitzungen online durch. Nichtsdestotrotz waren alle glücklich, als die Lockerungen der Verordnung eine Probe wieder ermöglichten. Selbstverständlich stand und steht die Gesundheit der Musiker an oberster Stelle, daher wurden neben den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts auch die des Blasmusikverbandes genauestens studiert und beachtet. Zudem wurde mit der Stadt Schwetzingen Rücksprache zu den Modalitäten gehalten und die Meinung der Kapellenmitglieder abgefragt. Ermöglicht wurde die Probe allerdings erst durch Markus und Johannes Schwald, die das überdachte Freigelände ihrer Firma anboten. So trafen sich etwa die Hälfte der Musiker zum ersten Mal Üben im Freien nach dem Lockdown. Die Stimmung sowohl er Instrumente als auch der Musiker war richtig gut.

Außer der lang ersehnten Probe gab es an diesem Abend noch einen weiteren Anlass zur Freude. Manuel Grund feierte auf den Tag genau sein „Fünfjähriges“ als Dirigent bei der Stadtkapelle Schwetzingen und wurde zudem wenige Tage zuvor Vater seines zweiten Sohnes Ludwig. Vorsitzender Simon Abraham gratulierte ihm zu beidem, zudem dankte er ihm für seine Leistungen für Verein und Stadtkapelle. Die Gratulation und Übergabe des Geschenks erfolgten natürlich mit ausgestrecktem Arm und vorgeschriebenem Abstand. Die obligatorischen Umarmungen und die Feier zum Jubiläum fanden in Anbetracht der Verordnung nicht statt, was dann doch einen kleinen Schatten auf die Euphorie der Musiker wegen er ersten Probe warf. hk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020