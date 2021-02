Freude zum Valentinstag

Ein nettes Geschenk zum Valentinstag am Sonntag, 14. Februar, zu finden, das ist in Corona-Zeiten gar nicht so einfach, weil doch viele Geschäfte wegen des Lockdowns geschlossen sind. Deshalb hat sich unsere Zeitung dazu entschlossen, aus der kultigen Kurpälzer Linie wieder zwei schöne Geschenkpackungen zusammenzustellen, die es im geöffneten Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr direkt zu kaufen gibt oder die man telefonisch unter 06202/20 53 26 (8 bis 12 Uhr) ganz einfach bestellen kann. Noch dazu versenden wir die Überraschungspäckchen gerne auch bundesweit an Ihre Lieben. Damit das rechtzeitig ankommt, müssten Sie uns da bis Donnerstag beauftragen.

Die beiden Päckchen haben wir zwar für Damen und Herren kreiert, aber das ist ja immer Geschmackssache. Im einen sind Lewwerworscht, Fleeschworscht, Worscht-Senf und Spargelschnaps enthalten. Im anderen der leckere Kurpälzer Kirschblütentraum, Gwerz und Honig. Dazu kommt jeweils ein schönes rosafarbenes Schokoladenherz aus Ruby-Kuvertüre, das der Schwetzinger Bäckermeister Utz eigens für uns kreiert hat und das echt sehr lecker ist.

Kirschblütentraum, Gwerz, Honig und ein Herz – das Valentinspaket. © Kühnle

Die Geschenkpackungen kosten jeweils 19,90 Euro. Wer was anderes aus unserem Sortiment drin haben möchte, stellt sich das Päckchen einfach vor Ort selbst zusammen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.02.2021