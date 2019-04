Freunde helfen

„An einem schönen Sommertag ging der kleine Tiger über die grüne Wiese in den Wald spazieren, um Pilze zu sammeln. Als er wieder auf dem Rückweg über die Wiese ging, fiel er plötzlich hin.“ So beginnt die Geschichte „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“, die das Figurentheater Blinklichter in der Stadtbibliothek aufführte. In der Geschichte nach dem preisgekrönten Kinderbuch von Janosch geht es um das Kranksein. Aufmerksam verfolgten die kleinen Zuschauer das Stück, das immer wieder zum Lachen und Mitmachen animierte.

Als der kleine Tiger eines Tages plötzlich krank wird, kümmert sich sein Freund der Bär liebevoll um ihn. Er kocht ihm seine Lieblingssuppe und legt ihn zusammen mit seiner Kuscheldecke auf das weiche Sofa. Beim Verbinden des Tigers durfte die vierjährige Luise aus dem Publikum mithelfen. Von Kopf bis Fuß wickelte sie den Tiger vorsichtig ein. Vor dem Einschlafen erzählt der Bär seinem Freund noch eine Gute-Nacht-Geschichte und legt sich anschließend zu ihm. Am nächsten Morgen wünscht sich der kleine Tiger Krankenbesuch. Rasch kommen Tante Gans und Onkel Hase mit den ganz schnellen Schuhen vorbei. Als es dem Tiger immer noch nicht besser geht, kommt er ins Krankhaus für Tiere. Dort untersuchen Dr. Brausefrosch und Dr. Walterfrosch den Tiger, hören ihn ab, röntgen ihn und stellen dabei fest, dass einer seiner Streifen verrutscht ist. Bei der Operation holte sich der Chefarzt Dr. med. Wurst, dessen Name für reichlich Gelächter sorgte, Unterstützung aus dem Publikum. Leonard half als Narkosearzt aus, Amelie mimte die OP-Assistentin und Marie überwachte das Herz vom kleinen Tiger. Gemeinsam richteten sie den Streifen wieder gerade.

Als der Tiger nach drei Tagen im Krankenhaus endlich wieder nach Hause darf, warten draußen all seine Freunde auf ihn. Denn Freunde machen immer alles zusammen und stehen in guten und schlechten Zeiten zueinander. „Das nächste Mal darf ich krank sein“, sagte der Bär. „Und dann pflege ich dich gesund“, fügte der kleine Tiger hinzu. caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019