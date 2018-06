Freunde werden zu Helden

Anzeige

Albin und Lila sind Außenseiter und ganz anders als alle anderen Tiere ihres Bauernhofs. Albin ist weiß wie Schnee und ein Albino-Schwein. Lila ist ein Huhn, gackert viel, heult viel und legt keine Eier mehr. Wer am gestrigen Freitagvormittag im Theater am Puls saß und das Stück der KiTZ Theaterkumpanei aus Ludwigshafen verfolgte, der musste diese beiden Figuren, gespielt von Bärbel Maier und Peer Damminger, einfach ins Herz schließen – was die Erstklässler der Südstadt- und Kurt-Waibel-Schule in jedem Fall taten.

Lautstark kicherten sie über den anfänglichen Zwist der beiden Tiere, die sich auf die Schippe nahmen. Schnell war klar: „Kein Huhn spielt mit einem Schwein“, stellte Lila fest und: „Ihr saut doch nur rum.“ Doch Schwein Albin, den seine Artgenossen aufgrund seiner weißen Haut nur als Quarkhaufen bezeichnen und ständig ärgern, ist anders. Als Lila am Boden zerstört ist, weil der Hahn sie an den Bauern verpfeifen will, da sie immer noch keine Eier legt, schließt er Freundschaft mit der Henne. Gemeinsam verbringen sie die Tage mit Spielen wie Blindes Huhn, Eierlaufen, Verspecken und Stadt, Land, Schwein – ohne auf die Kritik der anderen zu achten.

„Menschlichkeit und Solidarität“

„Im Stück geht es um Menschlichkeit und Solidarität“, erklärten Bärbel Maier und Peer Damminger. Die Schauspieler gastierten auf Einladung von Joerg Steve Mohr, Theaterpädagoge der Stadt Schwetzingen, im Theater am Puls, der dieses Projekt für die ersten Klassen nun im dritten Jahr auf die Beine gestellt hat. An zwei weiteren Terminen sind noch andere Erstklässler zu Gast. Die Finanzierung übernimmt die Stadt Schwetzingen.