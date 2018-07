Freundschaft als Bindekraft

Anzeige

Völkerrechtliche Verpflichtung

Die ehemalige Europaabgeordnete Brantner betont die völkerrechtliche Verpflichtung zur Rettung von Menschen in Seenot. Erst dann könne die Frage beantwortet werden, was mit den geretteten Schutzsuchenden passieren solle. Lars Castellucci fordert legale Zugangswege nach Europa, um Schleppern und Schleusern den Garaus zu machen. Beide appellieren an die Jugendlichen, am politischen Geschehen aktiv teilzuhaben. Weihua Wang möchte Austauschprogramme wie Erasmus ausbauen, da sie die Freundschaft der Kulturen als Bindekraft in Europa sieht, die Stabilität der Beziehungen schaffe. hsch

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018