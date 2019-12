Friedenslicht kommt an

Pfarrer Mathis Goseberg hält am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Stadtkirche. An der Orgel wirkt dabei Dorothee Strieker. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist dann auch in der Schwetzingen Stadtkirche angekommen. Es wird in Jerusalem entzündet, kommt am Frankfurter Flughafen an und wird dann von Pfadfindern in Deutschland verteilt. Es kann von den Gottesdienstbesuchern in einem Windlicht mit nach Hause genommen werden.

Im Melanchthon-Haus gestaltet das Team „Kopf und Kind“ unter dem Titel „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ einen Gottesdienst um 11.15 Uhr. An der Orgel begleitet Dorothee Strieker den Gottesdienst. Im Anschluss sind die Besucher zum Kaffee eingeladen. Das Friedenslicht aus Bethelehem gibt es dann auch im Melanchthon-Haus. zg

