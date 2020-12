Friedenslicht wird verschenkt

Dr. Franziska Beetschen, Pfarrerin im Probedienst bei der evangelischen Kirchengemeinde in Schwetzingen, holt an diesem Donnerstag, 24. Dezember, das Friedenslicht aus Bethlehem in der katholischen St.-Pankratius-Kirche ab. Sie wird dabei im Talar und mit Laterne auf den Straßen in Schwetzingen zu sehen sein. „Vielleicht entdeckt mich der oder die eine oder andere“, sagt sie – dann gibt sie gern das Licht weiter, so die andere Person eine Kerze dabei hat. Zudem werden an diesem Donnerstag von 14 bis 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Kerzen, die am Friedenslicht entzündet werden, verschenkt. Das Friedenslicht gibt es in allen Kirchen im Stadtgebiet zum Abholen. kaba

