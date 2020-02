Friedliche „Familienparty“

Schon einige Tage vorher verkündete diese Zeitung: Es gibt keine Karten mehr für „Pep & Pop reloaded“ – die Fasnachtssause in der Lore-Eichhorn-Halle war restlos ausverkauft.

Fast wie früher in den 1970er und 1980er Jahren genießt die 2014 wiederbelebte Fete der HG-Handballer Kultstatus. Zwar dürfen aus Sicherheitsgründen längst nicht mehr so viele Narren in die altehrwürdige Turnhalle, die oft aus allen Nähten platzte. Doch rund 300 durchweg fantasievoll gekleidete Besucher machten die siebte Neuauflage von „Pep & Pop“ zu ihrer großen Party. Nach einer schöpferischen Pause im Jahr 2019 stand diesmal wieder DJ Marius Heussner an den Plattentellern und hatte das richtige Händchen mit seinem bunten Mix aus Songs der 1980er und 1990er Jahre, aus Fasnachtshits und aktuellen Chartstürmern. Da tanzten und sangen die Besucher genauso ausgelassen wie vor 30 und 40 Jahren zu „Major Tom“ – zusammen mit der Jugend, die damals noch gar nicht geboren war. „Pep & Pop reloaded“ ist von Anfang an, als die Fete anlässlich des 150. Geburtstags des Turnvereins 1864 ins Jubiläumsprogramm aufgenommen wurde, eine fröhliche Zweigenerationenparty. Und sie kommt völlig ohne Sicherheitsdienst aus: Es ist wie ein großes Familienfest, das die männlichen und weiblichen Türsteher, Barkeeper, und sonstigen Helfer der HG Oftersheim/Schwetzingen wie in den Vorjahren mit Routine und Spaß organisierten. Und als spät in der Nacht die letzten Besucher die Halle verließen, war klar: „Pep & Pop“ wird es auch 2021 geben. ali

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.02.2020