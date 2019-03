Frisch vom Rost schmeckt’s am besten

Region.Feuer, Rauch, Fleisch – das sind die Zutaten für echtes Grillvergnügen und das zu jeder Jahreszeit. So eröffnet nun das Team von Küche & Wohnen Keilbach in Ketsch die Saison und lädt am Samstag, 23. März, von 10 bis 16 Uhr, zum Angrillen ein – ein Event, das schon in den Vorjahren für ein volles Haus sorgte.

„Besucher können die neuen Weber-Grills kennenlernen – in der Ausstellung sowie im heißen Betrieb, denn unsere Grillmeister bereiten zahlreiche kulinarische Genüsse zu, wobei es Fleisch und Gemüse gleichermaßen gibt und auch andere Gerichte dargeboten werden, die eher außergewöhnlich für die Zubereitung auf dem Rost sind“, erzählt Alexandra Keilbach. Dafür engagiert wurden eigens die Grillmeister Thomas Leiser und Ulf Pfeiffer, die Tipps und Tricks gern an interessierte Besucher weitergeben.

Zahlreiche Neuheiten

Ein Höhepunkt ist natürlich die Präsentation der neuen Modelle der bekannten Weber-Serie, die mit Spannung erwartet werden. So ist beispielsweise die Weber-Genesis-II-Serie komplett umgestaltet worden und kommt mit zahlreichen Neuheiten daher. Auch den Master-Touch Premium-Kugelgrill hat Weber überarbeitet. Statt des bekannten Tuck-Away-Deckelhalters gibt es nun ein Scharnier mit Federzug. Der Deckel kann aber weiterhin komplett abgenommen werden, um etwa Zubehörteile wie Rotisserie- oder Pizzaaufsätze einzusetzen. Sowieso gibt es für die Weber-Modelle eine breite Auswahl an Zubehör, das bei der Zubereitung verschiedener Gerichte zum Einsatz kommt, beispielsweise für Pulled Pork, ein bei niedriger Temperatur ganz langsam gegarter und sehr zarter Schweinebraten, für Fischspezialitäten und Suppen.

Hähnchenhalter gibt’s kostenlos

Damit auf dem Grillrost stets für Abwechslung gesorgt ist, gibt es außerdem bei den Weber-Frühlingswochen vom 16. bis 30. März zum Kauf eines neuen GBS Gas- oder Holzkohlegrills einen Hähnchenhalter aus Edelstahl sowie das passende Gewürz-Set gratis dazu. „Und wer sich nach dem Kauf des Grills mit seiner Weber ID unter www.weber.com anmeldet, erhält das Grillbuch „Weber’s Chicken“ mit raffinierten Hähnchengrillrezepten kostenlos“, gibt Alexandra Keilbach als Tipp mit. Dazu gibt es auf die Modelle aus dem Vorjahr satte Rabatte.

Das Mitarbeiterteam von Küche & Wohnen Keilbach, das zum Teil speziell von Weber geschult wurde, ist beim großen Grill-Event vor Ort und steht für Beratungen parat. „Und wer noch mehr wissen will, meldet sich am besten für einen Kurs in unserer Weber-Grill-Kochschule an. Die Termine bis zum Jahresende stehen fest“, weist Alexandra Keilbach auf die Schulungen hin, bei der ein komplettes Menü – von der Vorspeise bis zum Dessert – zubereitet und verspeist wird. zg/cat

Los geht’s bei Küche & Wohnen Keilbach in Ketsch kommenden Samstag von 10 bis 16 Uhr.

