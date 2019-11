Frostige Skulpturen

Im Schlossgarten haben selbst nebelverhangene Herbst- und Wintertage ihren ganz besonderen Reiz. Eigentlich vom Kurfürsten als Sommerresidenz konzipiert und genutzt, wissen heute viele Menschen gerade in der dunklen Jahreszeit den Zauber dieses Gartenkunstwerks zu schätzen. Wer diese Faszination erleben will, kann bei einer Gartenführung der Staatlichen Schlösser und Gärten am Sonntag, 17. November, und am Sonntag, 19. Januar, teilnehmen.

Unter dem Titel „Winterzauber in Schwetzingen – eine winterliche Gartenführung“ bietet die Schlossverwaltung einen Rundgang durch den stillen Garten der kurfürstlichen Sommerresidenz, dessen Atmosphäre auch in dieser Jahreszeit bezaubert. Der Charme der Natur wird bei der etwa eine Stunde langen Führung, mit höfischen Geschichten und winterlichem Gartenwissen erlebbar gemacht.

Anlage neu entdecken

Die Gestaltung des Gartens mache ihn auch im Winter zu einem Erlebnis, heißt es in einer Pressemitteilung. Ob alleine erkundet oder sachkundig geführt – stets können neue Facetten der Anlage entdeckt werden: Wenn Nebelschleier die Skulpturen verhüllen oder Schnee das Wiesentälchen bedeckt, dann erlebt der Besucher die Gartenschöpfung noch einmal neu. Die kalten Temperaturen lassen ein besonderes Bild entstehen: Die mit einer dünnen Eisschicht überzogene Figur des Arion im Brunnen sieht ganz anders aus. Der Treffpunkt ist im Ehrenhof. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.11.2019