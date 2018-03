Anzeige

Ein starkes Zeichen der Verbundenheit zu ihrem Verein setzten über 90 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereines bei der Jahreshauptversammlung im Johann-Welde-Saal des Gasthauses „Blaues Loch“.

In seinem Jahresbericht reflektierte der Vorsitzende Hermann Wörn alle Veranstaltungen des Vorjahres, darunter gut besuchte Baumschnittkurse, Lehrfahrten, die Beteiligung an der Christbaum-Sammelaktion, dem Sommertagszug, gesellige Ausflugstouren und sogar eine Reise in die USA. Das Gartenjahr 2017 sei zufriedenstellend verlaufen, obwohl es örtlich durch die Frühjahrsfröste in der Blütezeit Ausfälle und Schäden bei Kernobstarten gegeben hätte. Schriftführer Friedrich Wörn brachte in seinem Protokoll zum Ausdruck, dass mit Ausnahme von Blattläusen der Schädlingsbefall gering war. Auch Hagel und Unwetter blieben aus.

Schatzmeisterin Traute Renkert präsentierte einen ausführlichen Kassenbericht, der einen kleinen Einnahmeüberschuss aufwies. Gerhard Rausch vom Revisorenteam verband die akkurat verlaufene Kassenprüfung mit einem großen Lob für die Arbeit der Schatzmeisterin.