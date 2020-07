Fruchtige Bierspezialitäten: Obsttag am Brauhaus-Tresen

Wie wär’s mal mit Obst im Bierglas? Die August-Verkostung im Welde-Brauhaus steht ganz im Zeichen fruchtiger Sommerbiere. Die Welde Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann haben für den „Obsttag“ im hauseigenen Brauhaus in Schwetzingen Gerstensaft-Spezialitäten aus ganz Deutschland zusammengestellt. Aus Rambin, Berlin, Frankfurt, Feucht und Plankstadt kommen die Biere am „durstigen Donnerstag“, 6. August. Die können allein, zu zweit oder mit Freunden entspannt zu Hause verkostet werden, während ab 19 Uhr die Sommeliers im Livestream auf Facebook und Youtube Tipps geben.

Das „Saison“ kommt von der Insel Brauerei, die in Rambin auf Rügen zuhause ist. Der Name „Saison“ leitet sich von den belgischen Feldarbeitern, „Saisonniers“ genannt, ab. Sie brauten im Winter ein helles Bier, um im Sommer eine gute bierige Erfrischung und dank des Trebers ein nährstoffreiches Winterfutter fürs Vieh zu haben. Für einen fruchtigeren, süßeren Geschmack gab man Gewürze und Honig dazu. Die Insel-Brauer nutzen Naturhopfen, Zucker und Gewürze und sorgen damit für Aprikosen- und Kräuteraromen. Eine „Berliner Weiße“ bringt die Braumanufaktur BRLO nach Nordbaden. Die Weiße ist ein erfrischendes obergäriges Sauerbier, das als „Champagner des Nordens“ schon Napoleon und seinen Truppen gut geschmeckt haben soll. Dominik Pietsch und Joachim Amrhein sind Flügge. Aus Frankfurt bringen sie „Fränk“ mit: ein Maracuja Sauer, das mit Milchsäurebakterien vergoren wird und auf Maracuja-Püree lagert. In Feucht steht die Hopferei Hertrich. Dort entstehen die Veto Brauspezialitäten, so auch das „Orangenfalter“. Ein belgisches naturtrübes Witbier, dem durch Zugabe von Orangenschalen und Gewürzen eine sehr fruchtige Note verliehen wird. Aus Plankstadt gesellen sich mit der Welde Badisch Gose und dem Kurpfalzbräu Ur-Weizen zwei regionale Sommerbiere zum Bierportfolio.

Die limitierten Pakete können bis einschließlich 3. August unter https://www.welde-brauhaus.de/tickets/ bestellt werden (30 Euro mit Bier, Glas, Pfand und Versand). Unsere Zeitung verlost zudem zwei Pakete: einfach bis Dienstag, 28. Juli, 12 Uhr, E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Obsttag, schreiben (mit Adresse zwecks Lieferung). zg

Info: Der Livestream ist zu sehen unter www.youtube.com/user/Weldebier.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.07.2020