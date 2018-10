Fruchtige Tropfen aus dem Outback

Ketsch.Ein erstklassig komponiertes Menü mit sieben Gängen und eine Auswahl erlesener Weine aus Australien standen bei der kulinarischen Herbstweinprobe im Gasthaus „Adler“ im Mittelpunkt eines genussreichen Abends. Die Gastgeber Sabine und Ulrich Stecker hatten gemeinsam mit ihrem Team das Ambiente von Restaurant und Adlerstuben wunderschön herbstlich gestaltet.

Der Export-Manager und Europa-Vertriebsleiter des Weinguts Ca-labria Family Wines, Michael Fischer, stellte die ganz besonderen Weine aus Down Under vor. Australien verfügt über 65 Weinregionen und kann einige der ältesten Rebstöcke der Welt vorweisen, teilweise bereits vor über 150 Jahren gepflanzt. Das Weingut Calabria wurde 1945 von den italienischen Einwanderern Francesco und Elisabetta Calabria in der Stadt Griffith im Bundesstaat New South Wales, etwa 600 Kilometer westlich von Sydney, gegründet. Die Weinberge liegen in Riverina im australischen Outback, trotz des trocken-heißen Klimas entstehen dort hervorragende Weine mit einer tollen Fruchtigkeit.

Der Einstieg in das kulinarische Erlebnis gelang mit einem Aperitif aus Bundaberg-Rum, Sparkling Cuvée mit Limette, Basilikum und einem Schuss Vanillelikör. Küchenchef Ulrich Stecker schickte dazu den Gästen als Amuse-Gueule ein Rindertartar. Der erste Gang war eine Variation mit Salami und Schinken vom Strauß mit Feldsalatröschen. Dazu mundete ein Calabria Richland Chardonnay 2017, die Farbe mit sattem Gelb, das Bukett mit frischen Fruchtnoten.

Der Weißwein reift in Barriques. Aus derselben Premiumlinie des Weinguts stammt der Richland Sauvignon blanc 2017. Die Trauben werden in drei Schritten und nur nachts gelesen, weil es in dem Anbaugebiet tagsüber bis zu 48 Grad heiß wird. In Australien beginnt die Weinlese im Februar und dauert bis in den April hinein. Zu dem Weißwein bereiteten die Jakobsmuscheln und Garnelen mit würzigen Currylinsen einen besonderen kulinarischen Genuss. Das mediterrane Schwertfischsteak, das mit seiner feinen Konsistenz eher an Kalbfleisch erinnert, prangte auf einem Spiegel von Tomaten-Sauce und hatte als kräftige Beilage rotes Zwiebelkompott.

Leicht pfeffrig mit Muskataroma

Jetzt kam der erste Rotwein des Abends ins Glas. Die Reben des 2016 Hilltops Shiraz aus der „Cool Climate“-Serie liegen in knapp 600 Metern Höhe in der Hilltops-Region. Die Aromen verheißen Pflaumenkompott, saftige Beeren und Muskatnuss. Eine leichte Pfeffrigkeit kommt dazu, die feinen Tannine sind gut spürbar. Der Rotwein, der kalt getrunken wird, altert für zwölf Monate in großen Fässern aus französischer Eiche. Die ältesten Shiraz-Reben der Welt sind übrigens in Australien zu finden.

Das Sorbet aus tropischen Kaffir-Limetten sorgte für etwas Abkühlung, stand doch ein ungleich schwererer Rotwein zur Probe an. Der 2016 Three Bridges Durif gehört zur mehrfach prämierten Top-Linie des Weinguts Calabria und ist benannt nach drei nahegelegenen alten Brücken. Die Weine lagern bis zu 18 Monate in Barriques. Die Traubensorte Durif stammt aus Frankreich, wo sie aber nur noch selten angebaut wird. Der edle Tropfen mit der tiefroten Farbe und den vielen Aromen aus Kokos, Beerenfrüchten, Kräutern und Vanille war ein wunderbarer Begleiter für den nächsten kulinarischen Höhepunkt: Lamm auf zwei Arten, als geschmorte Schulter und als Kotelett, dazu Brokkoli und Karotten – einfach köstlich!

Der Richland Sparkling Cuvée leitete zum beschwingten Finale über. Der Sekt setzt sich aus Chardonnay und Pinot Noir zusammen, berichtete Fischer, der mit seinem Fachwissen immer wieder an den Tischen Rede und Antwort stand. Der aus der Riverina-Region stammende frisch perlende Schaumwein mit Aromen von Ananas und Papaya belebte noch einmal die Geschmacksnerven der Gäste, die zuerst den Blue-Stilton-Käse im Blätterteig und dann das süße Dessert mit Macadamia, Cocos und exotischen Früchten ausgiebig genießen durften.

Der Herbst hat Einzug gehalten, jetzt haben Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase und Fasan Saison. Mit den „Ketscher Wildwochen“ ab Freitag, 19. Oktober, präsentiert das Gasthaus „Adler“ mit Spezialitäten aus heimischer Jagd den nächsten kulinarischen Höhepunkt. vw

