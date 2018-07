Anzeige

Die Feuerwehrmänner saßen damals noch auf offenen Sitzbänken und nicht in Kabinen. Die Armaturen bestanden aus blankem Messing und die Schläuche, Strahlrohre und Leitern waren sichtbar außen am Fahrzeug angebracht. Die Besatzungen dieser unverwechselbaren Klassiker werden am Sonntag mit historischen Uniformen gekleidet sein und den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen. Acht Fahrzeuge waren ursprünglich in Baden-Württemberg im Einsatz. Ein Auto stammt aus Bayern und vier Oldtimer sind aus dem Ausland, je einer aus Dänemark, Australien, aus den Niederlanden und der Schweiz.

Freude aufs Gastspiel

Bürgermeister Matthias Steffan freut sich auf das Gastspiel der Oldtimer-Rundfahrt „Nostalgie in Rot“. Mit der Veranstaltung wolle man für die Freiwillige Feuerwehr werben und vor allem den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen suchen, sagte Steffan gestern im Rathaus: „Die historischen Autos passen hervorragend zu Schwetzingen. Besonders Familien mit Kindern dürften Gefallen finden an der Präsentation.“

Stationen auf der rund 500 Kilometer langen Rundfahrt über fünf Tage sind unter anderem Schwetzingen, Hockenheim, Wiesloch, Leimen, Speyer, Weinheim, Ladenburg und Mannheim. Ein Motto des Landesfeuerwehrtags in Heidelberg lautet „Feuerwehr is coming home“ und bezieht sich auf den am 5. Mai 1818 in Feudenheim geborenen Carl Metz als Pionier der Feuerwehrgeräteindustrie und einen der Gründungsväter der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland, sagte Kommandant Walter Leschinski.

Metz entwickelte einst Pumpen und Spritzen für die effektive Brandbekämpfung und gründete 1842 in Heidelberg eine Maschinenfabrik zur Herstellung von Feuerlösch- und Rettungsgeräten. Ab 1905 zog das Unternehmen schrittweise mit der Produktion von Heidelberg nach Karlsruhe und besteht dort heute noch als Firma Rosenbauer und Spezialist für Hubrettungsfahrzeuge. Am 5. Mai dieses Jahres wäre der 200. Geburtstag von Carl Metz gewesen. „Schon die Entwicklung der Drehleiter-Technik in den letzten 20 Jahren ist ein Quantensprung“, ging Leschinski auf die technische Entwicklung des Feuerwehrwesens ein und machte Werbung für die Schau nostalgischer Fahrzeuge am Sonntag: „Das ist Feuerwehr zum Anfassen für große und kleine Feuerwehr-Fans.“

