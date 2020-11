Frühere Weihnachtsferien an Schwetzinger Schulen „verschmerzbar“

Schwetzingen.Die Vorverlegung der Weihnachtsferien von Mittwoch, 23. Dezember, auf Samstag, 19. Dezember, scheint für die Schulen in der kurfürstlichen Residenz kein allzu großes Problem zu sein. Quer durch alle Schultypen besteht Einigkeit darüber, dass das verkraftbar sei.

Am schwierigsten dürfte es für die höheren Klassen an den Gymnasien werden. Am Hebel-Gymnasium waren für Montag vor Weihnachten in der Klassenstufe 11 noch Klausuren angesetzt, die nun vorverlegt werden müssen. Natürlich unschön, so der Schulleiter Stefan Ade. Wahrscheinlich würden die Klausuren eine Woche vorverlegt, was für die Schüler weniger Vorbereitungszeit und in der Folge zu mehr Stress führt. Denn in dieser Woche seien auch noch andere Klausuren geplant.

Ziel dieses früheren Ferienbeginns ist eine Verlängerung der kontaktarmen Karenzzeit für die Schüler vor Weihnachten. Schulen, so heißt es aus den Kultusministerien der Länder, würden damit einen Beitrag leisten, das Infektionsgeschehen vor Weihnachten abzudämpfen. Dabei fällt es jedoch nicht allen Verantwortlichen leicht, daran zu glauben, dass sich die Schüler dann wirklich selbst isolieren. Am deutlichsten zweifelt Ade daran, dass sich die Schüler in den fünf Tagen vor Weihnachten freiwillig in Quarantäne begeben. Trotzdem ließ er wie seine Kolleginnen Elke Rohr von der Kurt-Waibel-Schule, Ute Geller-Schmidtke von der Zeyher-Grundschule und Nicole Winkler von der Schimper-Gemeinschaftsschule keinen Zweifel daran, dass es verschmerzbar sei. Deutlich mehr Probleme hätte jedenfalls ein Ferienbeginn zum Mittwoch, 16. Dezember bedeutet. Mit diesem ursprünglichen Plan aus Berlin wäre zumindest an den weiterführenden Schulen die Klausuren-Koordination komplett unter die Räder gekommen.

Kritik kommt vom Elternbeirat

Nicht ganz so entspannt bewertet dagegen der Elternbeiratsvorsitzende des Hebel-Gymnasiums, Ralf Trojca, diese Weihnachtsferienverlängerung. „Ich sehe das sehr kritisch.“ Das ganze Jahr über, so der Mann, würde man mit Unterrichtsausfall kämpfen, so dass man mit der Stoffvermittlung nur knapp vor die Welle käme. Jetzt wieder zu kürzen, auch wenn es nur zwei Tage seien, sei das komplett falsche Signal. Darüber hinaus will er keine Wette dagegen eingehen, dass die Weihnachtsferien nicht auch noch verlängert werden. Von Schulleitung über Lehrer und Schüler bis hin zu den Eltern hätten viele dafür gekämpft, dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann. „Und das mit einigem Erfolg.“

Aber genau der werde mit diesem Entscheid aus Stuttgart nun zumindest relativiert. Angesichts der Erfahrungen der letzten Monate verlangt Trojca auch wieder über das Grundsatzproblem G8 versus G9 nachzudenken. Für die Corona-Jahrgänge sei es jetzt natürlich zu spät, aber ein Jahr mehr bis zum Abitur könnte da in Zukunft schon sehr entlastend wirken. Laut einhelliger Virologensicht seien weitere Pandemien in Zukunft keineswegs ausgeschlossen. Das wärmer werdende Klima macht sie sogar wahrscheinlicher.

Alles bedenkenswert, sagt Schulleiterin Elke Rohr dieser Zeitung. Trotzdem war ihr wichtig, dass dieser Entscheid nun nicht wieder zur Zuspitzung der Debatte rund um die Schulen missbraucht werde. Es gebe mit Gesundheitsschutz und dem Schutz der Bildung verschiedene legitime Perspektiven, die gegeneinander abgewogen werden müssten. Und das sei in einer so dynamischen Zeit wahrlich alles andere als einfach. Das bisherige Festhalten am Präsenzunterricht diene gemessen an dieser Leitunterscheidung dem Schutz der Bildung und die Weihnachtsferien-Entscheidung dem Schutz der Gesundheit. Dabei erkennt sie keinen Sinn darin, diese beide Perspektiven dauern gegeneinander in Stellung zu bringen. Denn das würde am Ende beiden Werten schaden.

