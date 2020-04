Frühlingsboten als tolle Überraschung

Als vor über einer Woche verordnet wurde, dass die Blumengeschäfte schließen müssen, meldete sich Heidi Weiß vom „Blumenatelier“ auf den Kleinen Planken, dass sie gerne ihre Pflanzen, die sie ja nicht mehr verkaufen konnte, für einen guten Zweck zur Verfügung stellen würde. Da in Krankenhäuser und Pflegeheime keine Pflanzschalen mit Erde gebracht werden dürfen, entstand eine andere schöne Sache: Die Mitarbeiter des Turnvereina 1864, der die vom TSV Oftersheim initiierte Einkaufshilfsaktion mit der HG Oftersheim/Schwetzingen unterstützt, holten die Pflanzen ab und brachten sie älteren Menschen als Überraschung mit, wenn sie ihnen ihre Bestellungen nach Hause lieferten.

„Dass sie dann noch einen kleinen Frühlingsgruß bekommen haben, fanden die Leute super, das war eine tolle Idee von Frau Weiß,“ berichtet TV-Vorstandsmitglied Morten Angstmann, der trotz beruflicher Verpflichtungen täglich in der TV-Geschäftsstelle mit den jungen Mitarbeitern, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, zugange ist.

Fast 35 Helfer an Bord

Insgesamt laufe die Aktion immer mehr an. „Viele sagen, dass sie sich erst nicht getraut haben anzurufen, weil sie niemandem zur Last fallen wollten“, erzählt Angstmann: „Alle haben sich tausend Mal für die Unterstützung bedankt.“ Aber für das Team aus TSV, TV und HG sei dies ja keine Last, betont er, es sei ein Angebot, das gern noch mehr genutzt werden könne. „Inzwischen haben wir 35 Helfer.“ Eine kleine Unterstützung in Form einer Materialspende kam vom Fasnachtszug-Komitee. Es stellte eine größere Menge Toilettenpapier zur Verfügung, die für andere Zwecke gekauft worden war. Der Erlös kommt in die Helferkasse als Benzinzuschuss. ali

