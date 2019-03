Frühlingsmode offenbart ihre Farbenpracht

Lust auf lässige Outfits in frischen, bunten Farben für die wärmere Jahreszeit machte am Samstag die Modenschau der Atrium-Modegalerie in der Friedrichstraße. Während draußen die Sonne schien, agierten neun traumhaft gestylte Models unterschiedlichen Alters auf dem Laufsteg und präsentierten beschwingt, frech und pfiffig den zahlreichen Besucherinnen, was Frau im Frühling und im Sommer trägt. Das Besondere dieser Modenschau: Die Damen auf dem Laufsteg besitzen nicht nur gängige Modelmaße, wie sie die Werbung zeigt, sondern auch ganz durchschnittliche Größen, die für jede weibliche Figur alltagstaugliche Mode präsentierten.

Atrium-Inhaberin Christiane Spengemann, die wie immer die Show gekonnt moderierte, ließ ihre Models in ansprechenden Outfits selbstbewusst die neuen Kollektionen von Laurèl, Doris Schleich, Basset, Sally Sahne, Imperial, Open End oder Animapop sowie die Trends für den Frühling und Sommer vorführen.

Dabei war es nicht schwer, auszumachen, dass der Frühling knallig und bunt wird mit einem Mix aus verschiedenen Mustern, aber auch Kleidungsstücke in Beige und Cremeweiß angesagt sind, kombinierbar mit verschiedenen Farben. Besonders angesagt sind Overalls, Blazer und Anzüge in Oversize-Größen in knalligen Farben wie Blau, Grün, Rot sowie Violett oder Rosa in Kombination mit Rot, Türkis, Aquamarinblau oder Grüntönen.

Während die Models Tamara, Leoni, Gabi K. und Gabi B., Kerstin, Anne, Sigrid, Christine, Elke und Kathi allein, paarweise oder zu dritt zeigten, was die neue Mode zu bieten hat, gab Spengemann Tipps für Kombinationsmöglichkeiten und machte auch auf Accessoires aufmerksam: Zu jedem Outfit hatte das Schuh-Paradies das passende Schuhwerk ausgesucht, Elli Steiger aus Nussloch auf die Häupter der Damen abgestimmte Frisuren gezaubert, das Babor-Kosmetikinstitut für strahlendes Make-up gesorgt und Andrea Hilmer-Lossen die Models mit hochwertigem Schmuck ausgestattet. So gelang Spengemann und ihrem Team eine perfekte, gut organisierte Präsentation, die alle Gäste begeisterte.

Applaus für Models

Vor allem die vorgeführten Blazer, Kleider und Blusen in Pink, Rot oder Mint, die hautengen bunten Leggins, die eleganten Hosenanzüge in Beige oder Schwarz. Auch die gemusterte Netzjacke, die Tunika in Orange und bunte Seidenbluse kamen beim weiblichen Publikum bestens an, so dass auf jede Vorführung stürmischer Applaus folgte. Die Garderobe für die neue Saison sollte nun also gesichert sein. her

