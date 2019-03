Frühstück als Infobörse

Das Generationenbüro der Stadt und die Abteilung Frühe Hilfen beim Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis veranstalten am Samstag, 30. März, von 9.30 bis 12 Uhr ein Willkommensfrühstück für Eltern mit Babys im Alter von bis zu sechs Monaten. Das Willkommensfrühstück ist ein erstes Ergebnis des Fachtags „Werdende Eltern und junge Familien in gemeinsamer Verantwortung regional unterstützen“ aus dem vergangenen Jahr. Hierbei liegt der Fokus auf der frühzeitigen Beratung von Familien über die Hilfsangebote in den ersten Erziehungsjahren.

Beim gemeinsamen Frühstück im Josefshaus (Schlossstraße 8) besteht die Möglichkeit, andere Familien in Wohnortnähe kennenzulernen und sich mit ihnen über die ersten Erfahrungen als junge Eltern auszutauschen. Waltraut Hauth, Hebamme in Schwetzingen und Umgebung, stellt ihren offenen Treff ,,Milky Way Group“ für Eltern mit Neugeborenen vor. Die Mitarbeiterinnen des Generationenbüros werden einen Kurzvortrag zum Thema Kinderbetreuung halten. Auch die Frühen Hilfen des Rhein-Neckar-Kreises stellen sich und ihre Angebote kurz vor. Darüber hinaus soll es aber auch die Möglichkeit geben, sich an Infoständen über die vielfältigen Angebote für Familien mit Kindern zu informieren.

Das Frühstück ist kostenlos. Für eine Betreuung der Geschwisterkinder wird gesorgt. Jede Familie erhält eine kleine Überraschung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019