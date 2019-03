Frühzeitig in Parkhäuser

Teile der Innenstadt sind für die Zeit des Fasnachtumzuges am morgigen Dienstag gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu zählen neben dem Zugweg auch die Straßenzüge zwischen Rondell und Schlossplatz (so genanntes „Moabit“), die sich innerhalb des Zugwegs befinden. Auch die Einfahrt in die Mannheimer Straße vom Rondell aus ist ab 13.30 Uhr gesperrt.

Zudem sind die Einfahrten in das Parkhaus Schlossgarage in der Karlsruher Straße und auf das Kaufland- Parkdeck am Kaufland-Kreisel ab 13.30 Uhr gesperrt. Zwischen 13.30 und 18 Uhr ist dann nur noch die Ausfahrt aus beiden Parkhäusern möglich. Als weitere Parkmöglichkeiten stehen der Neue Messplatz, die Nordstadthalle und der Parkplatz am Friedhof zur Verfügung. Durch die Sperrung der Innenstadt wird der überörtliche Verkehr über die B 535 und B 36 geleitet.

Linien 715 und 716 fahren nicht

Folgende Umleitungen und Änderungen gibt es beim Busverkehr in der Zeit von 13 bis zirka 18.30 Uhr:

Linie 710: Die Fahrten zwischen Mannheim und Schwetzingen über Brühl enden und beginnen an der Haltestelle Schwetzingen, Mannheimer Landstraße (vor Avia-Tankstelle). Die Haltestellen evangelische Kirche, Schloss, Bismarckstraße, Bahnhof, Schlossplatz und Storchen können nicht bedient werden.

Linie 711: Die Fahrten zwischen Mannheim und Schwetzingen über Hirschacker enden und beginnen an der Haltestelle Schwetzingen, Mannheimer Landstraße (vor Avia-Tankstelle). Die Haltestellen evangelische Kirche, Schloss, Bismarckstraße, Bahnhof, Schlossplatz und Storchen können nicht bedient werden.

Linie 712: Die Fahrten zwischen Schwetzingen und Walldorf über Hirschacker enden und beginnen an der Haltestelle Schwetzingen, Markgrafenstraße. Die Haltestellen Schwetzingen Bahnhof und Schlossplatz können nicht bedient werden.

Linie 713: Die Fahrten zwischen Schwetzingen und Eppelheim enden und beginnen an der Ersatzhaltestelle in der Scheffelstraße/Ecke Kurfürstenstraße. Die Haltestellen Herzogstraße, Schlossplatz, Bismarckstraße und Bahnhof können nicht bedient werden.

Linien 715 und 716: Die Fahrten dieser Buslinien können nicht durchgeführt werden.

Linie 717: Die Haltestellen Bismarckstraße, Bahnhof und Schlossplatz können nicht bedient werden.

Da die Dauer des Umzuges nicht genau geplant werden kann, muss auf allen Linien mit Verspätungen gerechnet werden. zg

