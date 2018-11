Führungen reduziert

Reduzierter Führungsbetrieb im Schloss Schwetzingen: Am Samstag, 17. November, kann nur eine einzige öffentliche Führung stattfinden – die um 15 Uhr. Alle anderen Führungen und Sonderführungen müssen aus technischen Gründen entfallen. Am Sonntag, 18. November, herrscht dann wieder Normalbetrieb.

Die Führung „Vorhang auf“ im Schlosstheater am 17. November ist vom Ausfall betroffen und die Schlossführungen um 11 und um 13.30 Uhr können nicht stattfinden: Diese Termine müssen wegen technischer Wartungsarbeiten ausfallen. Auch Gruppenführungen sind an diesem Samstag nicht möglich. Der einzige geführte Rundgang im Schloss findet am Samstag um 15 Uhr statt.

Regulärer Betrieb herrscht wieder am nächsten Tag: drei Schlossführungen um 11, 13.30 und 15 Uhr (ohne Anmeldung), sowie zwei Sonderführungen starten: Um 14 Uhr „Des Fürsten neue Kleider“, ein modischer Streifzug für die ganze Familie, bei dem man erlebt, wie einst die Mode war. Um 15 Uhr beginnt der „Winterzauber“, eine besondere winterliche Gartenführung. Für die Sonderführungen ist eine Anmeldung unter 06221/65 88 80 nötig. zg

