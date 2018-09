Fünf Autos aufgebrochen

Schwetzingen/Oftersheim.In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden fünf BMW in Schwetzingen (2) und Oftersheim (3) aufgebrochen. Danach wurden Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder ausgebaut und entwendet, teilt die Polizei mit.

Die Fahrzeuge waren in der Helmholtzstraße und im Königsäcker in Schwetzingen und in der Käthe-Kollwitz-Straße und der Hermann-Hesse-Straße in Oftersheim abgestellt. Der

...