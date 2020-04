Fünf Beziehungstipps von Susanne Wendel

Wir sind ein Team: Mach dir bewusst, dass ihr es zusammen schafft, was auch immer noch passiert. Nichts schweißt so sehr zusammen wie Krisensituationen, die man gemeinsam bewältigt. Hier können ungeahnte Kräfte, Solidarität und Liebe frei werden und man kann ganz neue oder lange versteckte Qualitäten am anderen kennenlernen. Das wird allerdings nur passieren, wenn beide es wollen. Wenn die Beziehung sowieso kriselt, ist eine Krise von außen der beste (vorgeschobene) Grund, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, in Streit zu verfallen und dem anderen für alles Mögliche die Schuld zu geben.

Sorge für körperliche Nähe: Umarmt euch so oft wie möglich. Aktuell ist Nähe zu anderen Menschen tabu – mit einer Ausnahme: der eigene Partner und die engsten Familienmitglieder. Und genau diesen Menschen solltest du so viel körperliche Nähe wie möglich geben. Und sie dir holen. Wir Menschen brauchen Berührung und Nähe, gerade in Krisenzeiten. Denn das dadurch ausgeschüttete Hormon Oxytocin dämpft Stress und hilft uns einen klaren Kopf zu behalten.

Hab Sex mit deinem Partner: Die nächsten Wochen bieten eine einzigartige Gelegenheit, sich als Paar wieder sexuell anzunähern. Aus Langeweile können die besten, kreativsten Ideen entstehen, wenn man sich ihr stellt und sie aushält ohne sich gleich wieder mit Fernsehgucken oder Glotzen in andere viereckige Kisten ablenkt.

Redet nicht zuviel: Zumindest nicht über die aktuelle Situation, sondern lieber darüber, was euch wirklich wichtig ist. Schaut Filme und lacht miteinander, macht Gesellschaftsspiele oder tut so, als wäre die Steuererklärung eines. Auch gemeinsam den Keller aufräumen, tut der Seele und der Beziehung besser, als sich ständig mit Schreckensmeldungen zu beschäftigen.

Klare Regeln: Je enger sich Paare und Familien auf der Pelle hängen, desto klarer müssen die Regeln sein: Wer steht wann auf? Wer kümmert sich ums Frühstück und wer räumt den Tisch ab? Homeoffice: Wer darf wann in Ruhe arbeiten während der andere sich um die Kinder kümmert? Unzufriedenheit entsteht oft aus unausgesprochenen Erwartungen. A propos Kinder: jetzt ist der Moment, ihnen beizubringen im Haushalt zu helfen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu lernen, dass man Eltern auch mal ein paar Minuten in Ruhe lassen kann. nina

