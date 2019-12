Fünf Insassen verletzt

Die beiden Unfallautos sind schwer beschädigt. © PR-Video

Zu einem Frontalzusammenstoß zwei Autos kam es am Samstagnachmittag auf der Friedrichsfelder Landstraße (L 597, wir berichteten online).

Der Fahrer eines VW-Passat Kombi wollte gegen 14.20 Uhr von der Landstraße nach links auf die B 535 in Richtung Heidelberg abbiegen. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen entgegenkommenden Skoda Oktavia und stieß mit diesem frontal zusammen. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Über die Schwere der Verletzungen lagen bis Redaktionsschluss am Sonntag keine weiteren Informationen vor. Neben der Feuerwehr Schwetzingen waren auch vier Rettungswagen und zwei Notärzte an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Von der B 535 kommend stand auch am Sonntag noch ein Stoppschild. Vielleicht ist dies ja eine dauerhafte Lösung, um diesen Unfallschwerpunkt sicherer zu machen. kaba/pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019