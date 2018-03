Anzeige

Gutachten bei Bau-Projekten

Um die Bestände der streng geschützten Wechselkröte (Bufotes viridis) zu sichern, übernahm die Nabu-Gruppe erstmalig in 2017 die aufwendige Algenreinigung in den vier Putten-Brunnen des Schlossgartens. Dazu kommt immer häufiger die Beteiligung an artenschutzrechtlichen Gutachten bei Bau-Projekten in den betreuten Gemeinden Schwetzingen, Plankstadt, Oftersheim, Brühl und Ketsch.

Der neue, nun gleichberichtigte, Vorstand folgt einerseits einer regionalen Aufteilung und berücksichtigt andererseits die jeweiligen fachlichen Erfahrungen seiner Mitglieder.

Der Biologe Dr. Gerhard Stelz ist zuständig für Oftersheim und nimmt die fachlichen Anfragen über die homepage www.nabu-schwetzingen.de entgegen. Christine Neumann-Schwab betreut die Gemeinde Ketsch und ist Ansprechperson für den Nabu-Landesverband. Jürgen Hauschild ist Ansprechpartner für die Gemeinde Brühl und betreut weiterhin in bewährter Manier die Finanzen des Vereins. Ansprechpartnerin für Schwetzingen wird Cindy Weidner sein, die als Diplom-Biologin die naturschutzfachliche Zuarbeit zu kommunalen Projekten übernimmt. Für das Naturschutzgebiet Schwetzingen-Hirschacker sowie für die gepachteten Nabu-Grundstücke ist Dr. Frank Nürnberg zuständig

Der neue fünfköpfige Vorstand blickt mit großer Zuversicht und Enthusiasmus in die Zukunft der Region, deren zahlreiche wertvolle Natur- und Erholungsflächen immer häufiger tatkräftige Bewahrer und Unterstützer brauchen – und diese glücklicherweise auch finden. Auf der Wunschliste für dieses und die kommenden Jahre steht die Entwicklung einer Naju-Gruppe (Naturschutzjugend), um so bereits die heranwachsende Generation für die Natur zu begeistern. zg

