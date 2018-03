Fünf Stimmen für besonders gute Laune

Anzeige

Ein d für Elisabeth

Tobias Kiel, genannt Tobek, hebt dann die „aphrodisierende Wirkung des Tones d“ hervor und flirtet heftig mit Elisabeth aus dem Publikum: „Für dich strengen wir uns jetzt an“ – und dann kommt „Bei mir biste scheen“ sowie später ein Song, in dem das Küssen präsent ist.

Und Countertenor Benjamin Boresch hat es in seinem Leben ziemlich schwer: Er ist gebürtiger Dortmunder und mag keinen Fußball, was die witzige Einleitung zu einem flotten Hip-Hop-Lied eben über Fußball war.

Die A-Cappella-Profis schrecken in ihren erfrischenden und musikalisch intelligenten Arrangements vor keiner Stilrichtung zurück. Auch New Metal ist vertreten. Den Klang veranschaulicht Tobek: „Wenn eine Kiste Schrott in den Keller purzelt, dann klingt das wie New Metal – ist aber so gewollt.“ Auch Rockmusik, „The Pretender“ von Foo Fighters, begeistert das Publikum. Tenor Jakob Buch hatte vor der Indien-Tournee die Aufgabe, einen indischen Bollywood-Song auswendig zu lernen. Mit Elan und körperlichem Einsatz verzaubert er jetzt die Zuhörer, wobei er angeblich selber nicht weiß, was er singt. Bass Tobias Pasternack untermalt die verschiedenen Songs mit seinem unwiderstehlichen, tiefen Klang.

Als dann auch noch die Schüler des Workshops mit den Sängern „Ich war noch niemals in New York“ anstimmen, tobt der Saal. Da ist die gute Laune in jedem Gesicht. bs

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018