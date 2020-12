Für alten Kühlschrank gibt’s Geld

„Zwei Eisschalen, Innenbeleuchtung, durchgehende Gemüseschale, drei Türleisten und Butterfach.“ So beschreibt ein Prospekt den Kühlschrank 120 S der Marke Bosch. Das Gerät aus dem Jahre 1955 ist wohl der älteste Kühlschrank in Schwetzingen. Er steht bei Rolf-Dieter Gabel in der Küche und ist immer noch in Betrieb.

Die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt hatte im Oktober das älteste

...