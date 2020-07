Für Diabetes sensibilisieren

Hans-Peter Hammes ist neuer Präsident des Lions Club (LC) Schwetzingen. Der 64 Jahre alte Professor für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Mannheim (Universität Heidelberg) folgt auf Stephan Reinert. Damit steht ein Mediziner an der Spitze des LC Schwetzingen.

Hammes ist ein humorvoller Mensch. Ein Mann, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat, der Wert auf ein harmonisches und respektvolles Miteinander legt. Und das in einem Beruf, in dem es auch Leid zu sehen gibt. Hammes ist Leiter der Sektion Endokrinologie am Uni-Klinikum Mannheim. Sein „Steckenpferd“ ist Diabetes. Da hat Hammes schon einige Forschungspreise bekommen. 2015 erhielt er den renommierten Camillo-Golgi-Preis von der Europäischen Diabetesgesellschaft für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur diabetologischen diabetischen Retinopathie, einer durch die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut (Retina) des Auges. Hammes hat in Münster Medizin studiert. Der Internist und Endokrinologe war dann 20 Jahre am Klinikum in Gießen, bevor er am 1. Juli 2000 ans Universitätsklinikum nach Mannheim wechselte.

Mittermeier kommt im Oktober

Der in Hockenheim lebende Hammes engagiert sich auch in der Lions-Organisation stark für Diabetes. So macht er sich seit drei Jahren federführend stark für das von Lions International ins Leben gerufene nachhaltige Diabetes-Projekt. Bei dieser weltweiten Initiative in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der internationalen Diabetes Federation soll die Krankheit verstärkt ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Vergangenes Jahr wurden allein durch diese Initiative weltweit eine Million Menschen auf die Krankheit hin getestet.

„Zirka acht Prozent der Deutschen sind Menschen mit Diabetes“, sagt Hammes: „mit einer bedrohlichen Zunahme. Diabetes ist ein ernstzunehmendes Problem.“ Deshalb hat Lions Deutschland mit „diabetes.de“, einer großen Selbsthilfeorganisation für Diabetiker, eine Kooperation vereinbart, parallel zur Zusammenarbeit zwischen Lions und der Deutschen Diabetiker Gesellschaft. „Wir wollen mit diesen Partnern Diabetes verstärkt ins Bewusstsein rücken. Die Lions können das bis in die letzte Verzweigung der Gesellschaft dank ihres Netzwerkes transportieren“, betont Hammes. In seinem Amtsjahr bis Ende Juni 2021 hat der Wissenschaftler daher auch eine Aktion in Schwetzingen eingeplant. Am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. November, wird vor dem Lutherhaus das ein Diabetesmobil des Kooperationspartners Apollo Optik stehen und die Leute über die Krankheit aufklären. Am darauffolgenden Samstag ist nämlich Weltdiabetestag.

Schwerpunkte werden auch das erste Weihnachtsmarkt-Wochenende (26. bis 29. November), das Lions-Benefizkonzert (Freitag, 25. Juni 2021, 20 Uhr) sowie die Lions-Kleinkunstabende sein. Am Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, tritt dann im Lutherhaus Alfred Mittermeier auf. Ursprünglich sollte Mittermeier schon im März das Schwetzinger Publikum entzücken, doch wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung abgesagt werden. Kommendes Jahr, am 19. März, 20 Uhr, werden dann „Die Feisten“ beim Lions-Kleinkunstabend 2021 auf der Bühne im Lutherhaus stehen. Die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen spendet der LC Schwetzingen an lokale Einrichtungen, etwa Appel & Ei, die Nachbarschaftshilfen, Schulen. „Fast 28 000 Euro haben wir 2019 und 2020 an Einrichtungen gespendet“, sagt der scheidende LC-Präsident Stephan Reinert. mn/zg

