Für Freimütigkeit und Vernunft ausgezeichnet

Mit ihrer Gründung hat sich die wertkonservative Initiative Aufbruch 2016 nach eigener Definition den Idealen der Aufklärung, Freiheit, Vernunft, Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte, verpflichtet. Vor zwei Jahren hat sie deswegen auch den Immanuel-Kant-Preis geschaffen, der Menschen auszeichnen soll, die sich für diese Ideale in besonderer Weise engagieren. In diesem Jahr wurde der Preis an Susanne Schröter verliehen – sie ist Professorin für Ethnologie an der Universität Frankfurt und Direktorin des Forschungszentrums „Globaler Islam“.

In seiner Laudatio hob Aufbruch-Sprecher Dr. Gunter Zimmermann hervor, dass nach dem kritischen Philosophen Immanuel Kant für die Verwirklichung der Aufklärung nicht nur der Verstand, sondern auch der Mut notwendig sei. Diesen Mut habe Dr. Susanne Schröter immer wieder bewiesen, indem sie sich gegen viele Widerstände – nicht nur von islamischer Seite – für die Freiheit und die Rechte der Frauen in der umstrittenen Religion des Islam eingesetzt habe.

Susanne Schröter beschrieb in einem umfassenden und präzisen Referat den Kontext, in dem der politische Islam seinen Sitz im Leben habe. Der „Urknall“ der heutigen islamischen Welt sei das Jahr 1798 gewesen, in dem die französische Armee unter Napoleon das bestausgebildetste und stärkste Heer des Orients, das Heer der Mamelucken, quasi in einer Art militärischen Spaziergang besiegt habe. In den folgenden Jahrzehnten hätten sich im Zeitalter des Kolonialismus dann Niederlagen auf Niederlagen gehäuft, so dass das Dogma von der gottgegebenen Überlegenheit der Gläubigen über die Ungläubigen immer stärker ins Wanken geraten sei.

Eingliederung in den Westen

Für die beachtlichen Versuche zur Säkularisierung, zur Anpassung und Eingliederung in „den Westen“, stehe beispielsweise der Tunesier Tahar Haddad, der 1930 in seinem Buch „Unsere Frauen in Sharia und Gesellschaft“ konstatiert habe, dass die gegenwärtige Auslegung des Korans und der Hadithe die Frauen einschränke und behindere. Gegen diese aufklärerische Strömung habe sich jedoch der fundamentalistische Islam erhoben, der die Rückständigkeit und die Misserfolge islamischer Staaten auf eine Ursache zurückgeführt habe: auf den Abfall vom Glauben. Die wirkungsmächtigste Ausprägung dieser „Reflexion“ sei die 1928 in Ägypten gegründete Muslimbruderschaft gewesen, die bis heute die Parole verkünde: „Der Islam ist die Lösung.“

Susanne Schröter beschrieb dann den Fortgang der Entwicklung in ihrer Rede bei der Preisverleihung im „Xia Garden“ so: „Den entscheidenden Wendepunkt im gegenwärtigen Islam und in der Konversion vieler Muslime zum politischen Islam bildet das Jahr 1979 mit drei wichtigen Ereignissen: der Errichtung der islamischen Republik unter Ayatollah Khomeini im Iran, der Besetzung der Großen Moschee in Mekka durch fanatische Wahhabiten und dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan.“ Während sich an den Kämpfen gegen die Invasoren Muslime aus der ganzen Welt beteiligt hätten, wären die anderen Ereignisse der Auslöser für die Auffassung gewesen, dass der politische Islam eine erfolgversprechende Option darstelle.

In Bezug auf Deutschland zeigte Schröter auf, dass die wichtigsten islamischen Verbände in Deutschland in enger Verbindung mit den großen Akteuren des Nahen Ostens stünden und Befehlsempfänger ihrer Dienstherren seien, der Türkei oder des Irans. Die Strategie der „Islamisierung“ sei inzwischen zur Routine geworden: Zunächst werde verlangt, dass alle Muslime sich islamischen Regeln unterwerfen müssten („Wenn Du eine Muslimin bist, hast Du das Kopftuch zu tragen“), bevor dann wie in einigen Provinzen Indonesiens die Angehörigen der gesamten Gesellschaft (Christen, Juden, Atheisten) die Pflichten eines Muslims (Fasten im Ramadan) auf sich nehmen müssten.

Warnend wies laut Pressemitteilung die Preisträgerin darauf hin, dass Nachgiebigkeit in einzelnen Punkten (kein Schweinefleisch mehr in öffentlichen Einrichtungen) stets weitere Forderungen nach sich zögen: „Der fundamentalistische, politische Islam betrachtet diese Erfolge nur als Etappensiege auf dem Weg zur endgültigen Aufrichtung der göttlichen, koranischen Ordnung.“

Die sehr lebhafte und lang andauernde Diskussion drehte sich im Wesentlichen um die Frage, warum die deutsche Politik diese Tendenzen nicht erkennt und ihnen keinen Widerstand leistet

