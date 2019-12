„Für gute Qualität nehmen wir uns Zeit“

Geborgenheit, Wertschätzung und Wohlempfinden: Das finden die eineiigen Zwillingsschwestern Ganimet Izci und Handan Sun bei der Pflege besonders wichtig – und darauf legen sie bei ihren Patienten den Fokus.

Die beiden examinierten Pflegekräfte arbeiten jetzt bereits seit mehr als 20 Jahren in einer Reha-Geriatrie und haben sich Anfang dieses Jahres mit ihrem Pflegedienst Schwesterliebe selbstständig gemacht. „Qualität in der Pflege ist maßgeblich für die Steigerung der Lebensqualität von Pflegebedürftigen mitentscheidend. Wir wollen gewissenhaft pflegen und für Qualität nehmen wir uns die Zeit“, erklärt Ganimet Izci. Auch ihre jüngere Schwester Derya Vural unterstützt die Inhaberinnen bei ihrem Vorhaben.

Schon in der Schule hilfsbereit

Dass sich die Schwestern einen sozialen Beruf aussuchen, war schon früh klar. „Bereits in der Schule haben wir den Menschen gerne geholfen und auch in unserer Kultur ist es wichtig, dass man ältere Menschen mit viel Respekt behandelt“, ergänzt Handan Sun. Zu ihren Patienten zählen unter anderem Menschen nach einem Schlaganfall, Frakturen oder auch mit Demenz oder Parkinson – all diese Menschen brauchen Zuwendung und erhalten diese in ihrem gewohnten Umfeld.

Auch in der Palliativpflege bildet sich Izci gerade weiter. „Besonders in diesem Bereich sind die Menschen sehr dankbar. Wir sind zwar Mädchen für alles, aber wir bekommen auch so viel von den Patienten und Angehörigen zurück“, sagt sie. Bei der palliativen Therapie werden Menschen in ihren letzten Tagen vor dem Tod begleitet. Symptome werden so weit wie möglich gelindert und Angehörigen wird der Umgang mit dieser Phase soweit möglich erleichtert. „Und wir fragen dann immer: ,Was ist ihr Wunsch?‘ Meistens wollen die Menschen die letzten Tage zu Hause verbringen – so schmerzfrei wie möglich. Manche Menschen erzählen uns dann, wie schön ihr Leben war, da bekomme ich immer Gänsehaut. Ich wurde auch schon als Engel bezeichnet, das ist natürlich der schönste Dank für unsere Arbeit“, sagt Izci. Eine stetige Weiterbildung gehört für die 39-jährigen Frauen einfach dazu. Sun ist beispielsweise auch eine Demenzfachkraft und bildet sich bald noch als Wundexpertin weiter. „Wir wollen eine Arbeit ausüben, bei der wir und der Patient nachts ruhig schlafen können – ohne schlechtes Gewissen. Und das ist jetzt der Fall.“

Individuelle Pflege steht bei den Frauen an erster Stelle. Deshalb beraten sie auch gerne bei den Patienten zu Hause oder vor Ort in der Hebelstraße 11. „Uns ist es wichtig, dass Menschen in ihrem Umfeld bleiben können und sie trotzdem die nötige Hilfe und Unterstützung bekommen.“ nina

Info: www.pflegedienst- schwesterliebe.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019