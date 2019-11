Für jeden das Passende

Mit Geburtstagen ist es ja immer so: Erst feiert monatelang niemand und dann alle auf einmal. Besonders in der kalten Jahreszeit hat zumindest in meinem Bekanntenkreis jede Woche mindestens ein lieber Mensch seinen großen Tag . Schön gemütlich ist es ja, bei Kaffee und Kuchen mit den Liebsten zusammenzusitzen und auch sonst sind Geburtstage eine nette Erfindung, wäre da nicht die Frage nach dem passenden Geschenk.

Entweder hat das Geburtstagskind schon alles oder alle guten Ideen sind bereits in den Vorjahren verbraucht worden. Also komme ich meist schon Wochen vorher ins Schwitzen, überlege hin und her, nur, um dann einen Tag vor dem Geburtstag planlos durch die Läden zu irren. Pralinen? Zu ausgelutscht! Eine Karte mit Geld? Zu einfallslos!

Freunde und Verwandte sind häufig leider auch keine große Hilfe – sie wissen selbst nicht, was sie schenken sollen. Und das Geburtstagskind selbst? Das wünscht sich einfach nichts oder „Glück und Gesundheit“. Wer tut das nicht – blöd nur, dass man Glück und Gesundheit nicht in Geschenkpapier wickeln kann. So ist die Suche nach dem passendem Geschenk jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019