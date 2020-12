Für Kraft und Hoffnung

„Uns erreichen immer wieder Bilder und Nachrichten, dass sich die Corona-Situation verschärft und härtere Regeln eingeführt werden müssen. Wir sollten uns alle daran halten, um uns und andere zu schützen und auch so ein Zeichen christlicher Solidarität zu setzen“, fordert Pfarrer Uwe Lüttinger von der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt auf.

Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Besuch von Gottesdiensten weiter möglich ist – zu den Weihnachtsfeiertagen wurde daher vorab die Platzvergabe per Tickets eingerichtet (wir berichteten). „Die Ausübung der Religionsfreiheit ist ein hohes Gut und die Feier der Gottesdienste sollen ihnen Kraft und Hoffnung in diesen Tagen geben“, so Lüttinger, der gleichzeitig auf die Hygienekonzepte in den kirchlichen Einrichtungen hinweist. Er bittet darum, Abstand zu halten – auch beim Warten vor der Kirche oder beim Verlassen selbiger sowie beim Kommunionempfang. Zudem sollen die Menschen nicht in Gruppen vor der Kirche stehen bleiben. Singen ist generell nicht erlaubt. Die Priester tragen auch beim Sprechen einen Mundschutz sowie bei der Kommunionausteilung Handschuhe und Maske.

Am Freitag ist wieder um 6 Uhr Roratemesse in St. Nikolaus (Plankstadt) und St. Pankratius (Schwetzingen). In allen Kirchen der Seelsorgeeinheit gibt es zudem Impulse für die Adventszeit zum Mitnehmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020