Der kulturpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Manfred Kern, freut sich, dass sich gemeinnützige Institutionen ab sofort wieder um Mittel aus dem Innovationsfonds Kunst bewerben können, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der neuen Ausschreibungsrunde werden die bereits bestehenden Förderlinien nun um eine weitere ergänzt. Neben den Programmlinien „Innovative Projekte“, „Kulturelle Bildung“ und „Kunst und Kultur für das ganze Land“ umfasst die aktuelle Ausschreibung des Wissenschaftsministeriums auch die Projektlinie „Interkultur“. Projekte werden mit mindestens 10 000 Euro und höchstens 50 000 Euro gefördert. Die Antragsfrist läuft bis Montag, 30. April.

In der Ausschreibung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst heißt es: „Der Innovationsfonds Kunst hat sich als wichtiges Förderinstrument in unserer Kunst- und Kulturlandschaft etabliert. Er schafft kreative Spielräume für neue Ausdrucks- und Beteiligungsformen, für spartenübergreifende Ansätze und ungewöhnliche Aufführungsorte. Mit der Neuausrichtung des Innovationsfonds wollen wir erreichen, dass Menschen im ganzen Land, auch außerhalb der Ballungsräume, an unserer vielfältigen Kultur teilhaben können. Seine Stärke liegt darin, Projekte und Aktivitäten zu ermöglichen, die unabhängig vom Alltagsbetrieb Raum für neue Entwicklungen geben.“