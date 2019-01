Für langes Engagement geehrt

Mannheim/Schwetzingen/Weinheim.Das Barockschloss war Schauplatz für die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen der Innung für Elektro- und Informationstechnik der Region Schwetzingen-Mannheim-Weinheim.

Zur Festveranstaltung unter der Überschrift „Von der Elektrifizierung zur Digitalisierung“ begrüßte der Obermeister der Innung, Heinrich Fassoth, im Rittersaal rund 200 Gäste aus Politik, Industrie, Wirtschaft und dem Handwerk.

Gerade im Elektrohandwerk und in allen Gebieten der Stromanwendung wurden in historisch kurzer Zeit bedeutende Wandlungen vollzogen. Das Elektrohandwerk, dessen Elektrifizierung erst um die Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhundert richtig begann, hat stets große Herausforderungen an jeden einzelnen Meister, jeden einzelnen Handwerksbetrieb und an die Innung in ihrer Gesamtheit gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Innung.

Seit ihrer Gründung am 18. Januar 1919 in Mannheim habe die Innung für Elektro- und Informationstechnik Schwetzingen-Mannheim- Weinheim eine erfolgreiche Mitgestaltung der heutigen elektrotechnischen Infrastruktur in der Region geleistet und werde dies auch in den nächsten 100 Jahren zum Wohle der Bürger tun, heißt es weiter.

Der Erfolg einer Innung sei aber auch ihren Mitgliedsbetrieben, den Personen, die sich in den Ehrenämtern engagieren und denen, die sie dabei unterstützen geschuldet.

Beim Festakt wurden deshalb auch Innungsbetriebe und Personen des Ehrenamts, deren Ehrungen mit dem Jubiläumsjahr der Innung zusammenfielen, vom Fachverband und der Handwerkskammer während der Veranstaltung geehrt. Dazu gehörten die folgenden Innungsbetriebe, denen für ihr Betriebsjubiläum entsprechende Urkunden verliehen wurden. Für langjähriges Engagement im Ehrenamt erhielten Innungsmitglieder Urkunden und Ehrennadeln überreicht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019