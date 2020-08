Für Luisa gibt’s spontan ein selbstkreiertes Lied

Der Applaus ist das Brot des Künstlers, das ist bekannt. Die Corona-Pandemie mit den zahlreichen Einschränkungen, ließ die vielen Künstler weltweit noch kreativer werden, neue Formate sind entstanden: „Aber das Beste ist immer noch der Live-Auftritt“, verrät Cris Cosmo. Für ihn und Tobias Nessel, der an Cajón und Schlagwerk den Takt vorlegt, sind die vier halbstündigen Auftritte am langen Verkaufssamstag im Möbelhaus Höffner eine schöne Abwechslung und „ein bisschen Normalität.“

Die genießen auch die Kunden, die die verlängerte Öffnungszeit nutzen und gemütlich nach neuen Möbelstücken, Kissen, Bettwäsche und vielem mehr schauen. Immer wieder kommen Menschen in den Eingangsbereich, von der lässigen Atmosphäre mit bequemen Sofas angelockt, ebenso wie von der entschleunigenden Musik der beiden Künstler.

Da kommt gute Laune auf

Cosmo ist bekannt für sommersonnige Gute-Laune-Musik, aber auch für kritische Texte zum Hinhören und darüber nachdenken. Klar, dass die Pandemie sich in einem Song widerspiegelt und in den Zwischenansagen immer wieder eine Rolle spielt: „Ihr müsst leider die Masken auflassen und dürft nicht mitsingen, wir hier auf der Bühne dürfen aber ohne Maske auftreten“, animiert Cosmo regelmäßig die Begeisterung über die Musik mit Arme heben und Winken zu zeigen – und das klappt prima.

Im ersten Stockwerk und auf der Rolltreppe schauen die Besucher ins Atrium, zur Bühne hinunter und haben ihren Spaß, schnippen mit den Fingern und sparen nicht mit Applaus. Der brandet laut auf, als Luisa, Krankenschwester aus Ludwigshafen, mit Familie eintrifft. Die Familie hat für die umtriebige Krankenschwester einen „Blitzsong“ bei Cris Cosmo bestellt, den der auch gleich anstimmt. Was sind die Blitzsongs genau? Cosmo erklärt: „Das war so eine Idee, die ich auf den sozialen Medien angeboten habe, dann kam der SWR und ich hab’s im Radio live gemacht.“ Was der impulsive Musiker da mit den individuell zugerufenen oder zugesendeten Worten der Zuhörer kreiert, darf sich schon als Kunst bezeichnen – auf die Cosmo-Art.

Der wüste Wort-Mix aus „Kalamata-Oliven“, „Elite-Partner“, „Sonnenblume“, „Autokino“ und etlichen Schlagworten mehr gibt aufs erste Hören noch keinen Sinn, der Vollblutmusiker unterlegt den scheinbaren Wortsalat mit ein paar Grooves, kreiert einen Titel, der sogar mit einem nachvollziehbaren Textinhalt aufwartet, innerhalb kürzester Zeit – Daumen hoch für so viel Gestaltungskraft. Insgesamt 30 dieser Blitzsongs gibt es schon, einer davon ist „Luisa“, der für die Krankenschwester aus Ludwigshafen mit dem offenen Ohr und der helfenden Hand.

Kostproben vom neuen Album „Jaguar“ gibt es obendrein und die Einladung zum letzten Konzert für diese „seltsame Saison, in der alle Auftritte abgesagt wurden und man neue Wege finden musste“, wie Cris Cosmo es betitelt.

Besonderer Tourabschluss

Wer den Sänger mit Band erleben möchte, organisiert sich Karten für Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr in der Wollfabrik. Die gibt es im Vorverkauf für 23 Euro plus Gebühren im SZ-Kundenforum oder unter der Nummer 06202/5 77 73 80. Neben dem Konzert in Wörth am Rhein am 12. September ist das Konzert in der Wollfabrik das einzige geplante Bandkonzert und auch bisher der Tourabschluss in diesem besonderen Jahr.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

