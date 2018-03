Anzeige

„Ich bin angenehm erschüttert“, formuliert die Sängerin, als der Strom der Besucher schier nicht abreißen will. „Es sind so viele bekannte, aber auch ganz viele neue Gesichter da“, freut sie sich. Die letzten Stühle, die es im Museum und in den Xylon-Werkstätten zu finden gibt, füllen den Raum bis zum allerletzten Platz. Und einige Gäste stehen im benachbarten Ausstellungsraum und erleben den „Frauen-Abend“ von dort mit. „You’ll never walk alone“, eine Melodie aus dem Musical „Carousel“ (1967) zeigt die Feinheiten der klaren Vocal-Ensemble-Frauenstimmen, die in die Gesichter der Zuhörer Glanz zaubern.

Katy Perry’s „Roar“ (2013) sorgt für die ersten Applaussalven und um eine Zugabe kommen die schönen Stimmen nicht herum. Angenehmes Timbre legt auch Samiya Bilgin in ihre Worte, die von der Urkraft der Frau künden. Weit zurück bis zu den am „Feuer sitzenden Frauen“ dreht die Lehrerin das Rad der Zeit, schildert Frauen als Hüterinnen der Feuersteine und Wissende um das Säen und Ernten von Getreide.

„Es war doch klar, das Getreide konnte geerntet und weiterverarbeitet werden, wurde der Mann als Jäger von den wilden Tieren gefressen, war alles futsch – Ernährer und Essen“, würzt sie ihre Worte immer wieder mit kleinen und verblüffenden Situationsweisheiten. Die Kraft der Ahnen zu nutzen, deren überliefertes Wissen, das die Frauen in sich tragen, stellt sie heraus. „Frauen sind etwas ganz außergewöhnliches, sie können Leben schenken, gebären.“ Es gibt zustimmendes Nicken der überwiegend weiblichen Gäste.

Was Frauen alles erkämpft haben

Als Bezug zum Weltfrauentag nimmt sich Bilgin den vielzitierten Satz: „Frauen kämpfen für Frauenrechte“ vor: „Ein ganz schön männlicher Satz, oder?“, fragt sie. Was hat Frau so alles erkämpft: Hosen tragen dürfen; entscheiden, wen man heiratet; arbeiten gehen dürfen; wählen dürfen und so viel mehr. Mit dem Märchen von Frau Holle, in dem zwar von zwei unterschiedlichen Töchtern berichtet, jedoch die beiden Seiten einer jeden Frau gemeint seien, schließt sie im Beifall der Besucher ihre Worte ab.

Mit dem Slogan der Frauenbewegung „Brot und Rosen“, zeitgleich ein Liedtitel von Peter Maiwald, beginnt dann Martina Netzer zusammen mit Lola Demur, die einige instrumentale Eigenkreationen beisteuert, den Liederreigen. Nachdenkliche Mienen und einige Lacher verursacht die ungewöhnliche Mischung der Stücke zu denen von Udo Jürgens „Auch kleine Steine ziehen große Kreise“, Zarah Leanders „Eine Frau wird erst schön durch die Liebe“ oder „So ein Mann“ von Margot Werner, Wolf Biermanns „Ermutigung“ und Max Raabes „Für Frauen kein Problem“ gehören. Mit einem ihrer Paradestücke: „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef, biegt Netzer ins Finale ein, das mit Edith Piafs „Je ne regrette rien“ nicht passender enden kann. Die Organisatorinnen sind sich einig: „Das machen wir nächstes Jahr wieder – dann mit mehr Stühlen.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.03.2018