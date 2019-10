Für nachhaltige Entwicklung

Nachhaltigkeit, Miteinander, Gerechtigkeit und Zukunft – diese Schlagworte sind im Inneren des Staffelstabs zu finden, den Lena Burkl, Eine-Welt-Regionalpromoterin Rhein-Neckar-Odenwald, in Schwetzingen in der Volkshochschule an VHS-Leiterin Gundula Sprenger überreicht hat.

Die Begriffe drücken aus, worum es in den nächsten Tagen in Schwetzingen geht: Seit dem 1. Oktober drehen sich vielfältige Aktionen um eine nachhaltige Entwicklung auf unserem Planeten. Mit vielen guten Wünschen sowie Tipps und eigenen Erfahrungen ist Lena Burkl aus Heidelberg nach Schwetzingen gekommen. Im Gepäck hatte sie einen Staffelstab, der dem hiesigen Netzwerk feierlich überreicht wurde. Denn die beiden Kommunen sind Teil der landesweiten Initiative „Meine. Deine. Eine Welt.“ der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

An dem Projekt beteiligen sich im September und Oktober insgesamt 32 Städte und Gemeinden Baden-Württembergs und bieten rund 370 Eine-Welt-Veranstaltungen. Damit setzen sie sich für mehr Nachhaltigkeit ein und dafür, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in die Tat umgesetzt werden. Der Staffelstab wandert durchs Land – als Symbol für das Eine-Welt-Engagement vieler Menschen hierzulande.

Landesweit vernetzen

Denn die Initiative „Meine. Deine. Eine Welt.“ will nicht nur die Akteure innerhalb eines Ortes miteinander in Kontakt bringen. Auch die Kommunen sollen vernetzt werden. Erfahrungen können so ausgetauscht, Tipps für Aktionen gegeben und die Akteure motiviert werden. Der Staffelstab steht für Gemeinschaft und ist ein Dank an diejenigen, die sich mit großem zeitlichen und finanziellen Einsatz, Mut und Kreativität für eine nachhaltige Entwicklung weltweit einbringen. Die teilnehmenden Städte und Gemeinden sind unter anderem Freiburg, Heidelberg,, Konstanz, Mannheim, Pforzheim, Stuttgart und Schwetzingen. zg

